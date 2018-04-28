Верховный суд: В 2017 году число приговоров за терроризм удвоилось

За 2017 год число осуждённых за терроризм выросло на 50%, а осуждённых за коррупционные преступления сократилось на 19%, со ссылкой на данные Верховного суда пишет РБК. Общее количество осуждённых в 2017 году в России снизилось на 5,8%, до 697 тысяч человек.

По сравнению с 2016 годом число осуждённых за преступления с террористическим составам увеличилось на 50%, до 262 человек. Речь идёт о приговорённых по статьям о теракте, содействии терроризму, публичных призывах к террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации или сообщества, а также о прохождении обучения с целью участия в террористической деятельности. С 2013 году число осуждённых по террористическим статьям выросло более чем в девять раз.

По статье о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК) было осуждено на 17% больше людей, чем в 2016 году, за пять лет число приговоров по этой статье выросло в 2,5 раза.

Осуждённых за коррупционные преступления с прошлом году было на 19% меньше по сравнению с 2016 годом. Каждый десятый из 5,4 тысячи осуждённых по статьям о коррупции — сотрудник правоохранительных органов.

Снизилось также число преступлений по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Всего по ним осуждено около 102 тысяч человек, что делает статьи о наркотиках самой массовой категорией. В целом число осуждённых по ним сократилось примерно на 1%, а на 26% меньше людей осудили за организацию и содержание притонов. Впрочем, число приговоров за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, выросло на 21%, а число приговорённых по самой массовой «наркотической» статье УК — 228-й (приобретение, хранение, перевозка) — выросло на 0,5%.