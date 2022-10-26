Вандалы или халатность? Тагильчане и чиновники пытаются разобраться, кто виноват в поломке «золотых» остановок в центре города 

Жители Нижнего Тагила в местных СМИ и пабликах активно обсуждают внешний вид, практичность и качество новых остановок, которые МБУ «Сигнал-3» установило в центре города в начале сентября. Остановочные комплексы изготовили по заказу мэрии заключённые ИК-12. Общая стоимость трёх «золотых» остановок по контракту составила 1,12 млн рублей, получается, что одна конструкция обошлась городской казне в 374 тысячи рублей.

«Они изготовлены из высокоуглеродистой стали, окрашены атмосферостойкой краской, в остеклении использованы бронированные стёкла типа “триплекс”, что позволяет иметь красивый и практичный вид данным изделиям», — сообщали ранее в ГУФСИН России по Свердловской области.

Через несколько недель жители города начали замечать, что бронированные стёкла начали трескаться. На сегодняшний день трещины можно заметить на всех трёх остановках: у кинотеатра «Родина» (установлены в двух направлениях) и у вокзала. Тогда мэрия сообщила журналистам, что остановки испортили вандалы.

«За ремонт и содержание данного остановочного комплекса отвечает МБУ “Сигнал-3”. По их информации, заявление в полицию о факте повреждения остановочного комплекса будет направлено в ближайшее время. Замена повреждённого стекла будет проведена в установленном порядке. Сейчас составляется смета ремонта», — рассказали изданию TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Сегодня, 26 октября, АН «Между строк» в администрации Нижнего Тагила заявили, что в данный момент проводится экспертиза повреждений.

В соцсетях тагильчане обратили внимание на то, что характер повреждений на всех остановках одинаковый. Они считают, что трещины могли возникнуть при неправильном монтаже и отсутствии резиновых уплотнителей между железными креплениями, а не от рук хулиганов. В пабликах «Инцидент Нижний Тагил» и «Перец Ural» во «ВКонтакте» тагильчане высказали своё мнение о профессионализме изготовителей и приёмщиков.

«Трещины идут именно от тех мест, где зажимы держат стекло. Некачественная установка этих остановочных комплексов просто делает свое дело, вот и всё. Не нужно придумывать каких-то там вандалов. Хотелось бы напомнить, что стоимость одного такого павильончика составляет порядка 370 тысяч рублей», — пишет Максим Емельянов.

«Главное — объект сдать и деньги за него получить. А там уже без разницы, что с ним будет», — прокомментировал пользователь с ником Labrador Ramires.

«В скобе даже прокладки нет, неудивительно, что оно треснуло», — сказал Сергей Васенёв.

«Потому что криворукие монтировали. Как можно железным уголком фиксировать стекло? Приёмщики, видимо, тоже недалёкого ума», — возмущается Алексей Дударев.

«Сэкономили на фундаменте, резинках, металле и на стекле, похоже, тоже», — предположил Шуper Sonin.