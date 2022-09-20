Общество

В центре Нижнего Тагила появились «золотые» остановки, изготовленные в ИК-12

20.09.2022 10:09
В центре Нижнего Тагила появились «золотые» остановки, изготовленные в ИК-12

В центре Нижнего Тагила поставят три остановочных комплекса, изготовленных по заказу мэрии заключёнными ИК-12. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе регионального ГУФСИН, первая остановка красивого золотого цвета уже появилась на Театральной площади. Ещё два остановочных комплекса украсят центральные улицы до середины октября. 

Остановочные комплексы выполнены из высокоуглеродистой стали, окрашены атмосферостойкой краской. В остеклении использовались бронированные стёкла типа «триплекс». В изготовлении трёх остановок были задействованы семь осуждённых ИК-12 — сварщики и слесари металлоизделий.

 

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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