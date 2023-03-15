В Wildberries опровергли сообщения о забастовке сотрудников пунктов выдачи

14 марта в Сети появились сообщения о забастовке работников пунктов выдачи заказов Wildberries. Сообщалось, что рядовые сотрудники компании начали штурмовать головной офис из-за новых внутренних штрафов. Однако эту информацию опровергло руководство маркетплейса, сообщает LENTA.RU. В компании пояснили, что пункты самовывоза продолжают работать в обычном режиме.

В пресс-службе компании отметили, что в головной офис Wildberries 14 марта «пришли порядка 10–15 человек в сопровождении жёлтых Telegram-каналов», но никто из них не предоставил документы для подтверждения того, что они действительно являются представителями партнёрских пунктов выдачи.

«Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнёры. Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнёров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

Причиной забастовки 14 марта, по информации Telegram-каналов, стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены. Кроме того, владельцы ПВЗ обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке, даже не по их вине, оказался другой предмет. По сообщениям работников, списания за подмены начались уже 9 марта. В Wildberries считают, что такая защита от подмен в несколько раз снизит число случаев мошенничества.