В выходные под Нижним Тагилом развернулся «Индейский лагерь», созданный психологами для детей

С 10 по 12 июля в окрестностях Нижнего Тагила прошёл шестой слёт «Индейского лагеря», организованного волонтёрским отрядом «Лоцманы». Подопечные общественной организации «Город добрых людей» и Центра семейной терапии и консультирования учились разводить костёр, ставить палатку, стрелять из лука и работать в команде.

Идея летнего лагеря для подростков и детей, имеющих проблемы дома с родными, в школе со сверстниками, переживших жесткое обращение, появилась в 2010 году у психологов Центра семейной терапии и консультирования. Задача была выйти за рамки психотерапии в кабинете и научить ребят общаться, радоваться простым вещам в обычной жизни.

«Мы уже 20 лет работаем с кризисными семьями и кризисными подростками. 10 лет назад мы стали придумывать новые формы работы с этими детьми. Так мы придумали создать пространство доверия, и вот уже девятый год наши дети занимаются в клубе для подростков, ходят в кино, музеи, на экскурсии, обучаются морскому делу, яхтингу, принимают участие в летней программе. Для детей игра — это основная форма жизневыражения. Тем более индейская история в принципе интересна всем, дети с удовольствием в это играют», — рассказывает директор Центра семейной терапии и консультирования врач-психиатр, детский и семейный психотерапевт Дмитрий Винокуров.

За безопасность в лагере отвечали 11 взрослых — это социальные педагоги, психологи, волонтёры и родители. А 17 ребят в возрасте от 8 до 17 лет разделились на три индейских племени, выбрали себе вождя и на протяжении трёх дней состязались в ловкости и смелости. Дети ходили по «Индейской тропе», готовили индейскую еду, участвовали в турнире по стрельбе из лука, а ещё купались в речке, пели песни у костра, преодолевали свои страхи, заводили друзей. По словам Дмитрия Винокурова, половина ребят впервые ночевала в лесу в палатке.

Бесплатная работа психологов и педагогов с детьми уже много лет осуществляется благодаря поддержке различных грантов. В этом году проект поддержал Фонд президентских грантов. Часть средств была направлена и на организацию «Индейского лагеря» — был закуплен туристический инвентарь, продукты, а также головные уборы индейцев и луки. Проект по поддержке детей, попавших в трудные жизненные ситуации, продлится до марта 2021 года. Узнать, как присоединиться к нему, можно в группе отряда «Лоцманы» во «ВКонтакте».

Добавим, что психологи Свердловской региональной общественной организации «Город добрых людей» и Центра семейной терапии и консультирования также реализовали в Нижнем Тагиле и других городах области проект по подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни. Ребят учили решать важные жизненные и бытовые задачи, финансовой грамотности, планированию, работе с порталом «Госуслуги». Своим опытом тагильские психологи делятся в методичке, которая будет полезна не только воспитателям социально-реабилитационных центров, но и родителям.