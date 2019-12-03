Психологи Нижнего Тагила разработали методику, которая готовит воспитанников детских домов к самостоятельной жизни

В Нижнем Тагиле и других городах области полгода реализуется проект Свердловской региональной общественной организации «Город добрых людей» и Центра семейной терапии и консультирования по подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни. Несколько лет назад тагильские психологи придумали методику, аналогов которой нет в России, а теперь делятся ей с воспитателями социально-реабилитационных центров.

Как рассказал председатель СРОО «Город добрый людей» Дмитрий Винокуров, в этом году проект выиграл 1 млн рублей в конкурсе субсидий социальных проектов Министерства соцполитики Свердловской области. С лета 2019 года проект реализуется в десяти социально-реабилитационных центрах Нижнего Тагила, села Южаково, Невьянска, Верхнего Тагила, Лесного, Каменска-Уральского и Екатеринбурга.

С воспитателями и воспитанниками детских домов работают психологи, волонтёры и студенты-педагоги. Вместе они рассказывают детям о финансовой и юридической грамотности, обращении со временем, планировании, учат работать с порталом «Госуслуги», вызывать скорую помощь и записываться на приём к врачу. Готовят детей и к решению различных жизненных и бытовых задач — от приготовления обеда и утюжения рубашки до покупки продуктов в магазине и планирования бюджета.

Перед тем как разработать технологию «Навыки для жизни», Дмитрий Винокуров провёл большую исследовательскую работу, собирал фокус-группы из числа студентов областных вузов и сузов, которые выпустились из детских домов. Исследование показало, что практически все подростки столкнулись с финансовыми сложностями: они потратили бюджет на месяц за пару дней, потому что привыкли, что их проблемы решают воспитатели детских домов.

Большинство детей-сирот несамостоятельны, вещи, которые выросшему в семье ребёнку кажутся банальными, их удивляют. Оказывается, нужно смотреть срок годности продуктов в магазине, а билеты в театр можно покупать в кассе, а не ждать, пока их кто-то подарит.

«Я, как детский психотерапевт, работаю с детьми-сиротами много лет. В какой-то момент я понял, что, помимо того, что многим из них нужна психотерапия, потому что у них есть травмы, им ещё нужны навыки жизни, которые им негде взять. Мы говорим о том, что не надо всех детей учить гладить рубашку. Мы говорим о том, что, когда ребёнок попадает в детский дом, а это может быть и в 5, и в 15 лет, ему нужно учиться простым навыкам жизни. Традиционно функцией сотрудников соцучрежений считалось, что детей нужно накормить, согреть, защитить. Раньше работы по социальным компетенциям не было. Этим необходимо заниматься в качестве повседневной работы», — уверен Дмитрий Винокуров.

Для реализации своего проекта психотерапевт советует педагогам уйти от формата лекций и бесед. Обучение проходит в рамках тренингов, мастер-классов, игр, экскурсий и экспедиций в другие города. В рамках проекта ребятам выдавали определённую сумму денег и давали задание — приготовить ужин на компанию друзей. Им нужно было составить меню, посчитать, на что хватит денег, найти продукты в нужных отделах магазинов. Также воспитанники тагильских детских домов ездили в Екатеринбург, учились покупать билеты на электричку, кто-то впервые в жизни спустился в метро. В родном городе они знакомились с красивыми и интересными местами, где можно провести досуг.

За полгода реализации проекта психологи обучили технологии «Навыки для жизни» 300 педагогов социальных учреждений. По словам Дмитрия Винокурова, большинство специалистов согласилось с тем, что детей-сирот нужно заранее готовить к жизни вне стен детского дома. Воспитателям нравится учить детей тому, что им самим интересно. Например, женщины-педагоги проводят мастер-классы по кулинарии, мужчины-воспитатели рассказывают детям про бытовую технику. В двух детских домах Нижнего Тагила даже прошли социальные ЕГЭ — конкурсы, в которых дети показывают, чему они научились.

«Персонал нужно обучать. Когда ты владеешь современными подходами, работать становится интереснее. Аналогов технологии в России нет, никто просто этим вопросом не занимался. Да, в детских домах проводится много интересного, но системной работы по компетенциям нет. Мы находимся в начале пути и только в этом году показали технологию педагогам. В идеале эта технология должна применяться во всех детских домах страны. Но для этого ещё нужно включить её в нормативные документы», — говорит Дмитрий Винокуров.

Сотрудники Центра семейной терапии сейчас готовят методичку с описанием технологии. Пособие будет полезно не только воспитателям социально-реабилитационных центров, но и родителям, считают специалисты. Они адаптировали под российские реалии методику шведского психотерапевта Бена Фурмана, которая учит тому, как психологически верно учить детей социальным и бытовым умениям.