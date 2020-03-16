В уральском полпредстве озвучили планы по спасению Нижнего Тагила от грязного воздуха и сине-зелёной воды

В Челябинске под руководством уральского полпреда Николая Цуканова прошло расширенное совещание, на котором обсудили планы по спасению Нижнего Тагила от многолетнего загрязнения воздуха и питьевых водоёмов. В совещании по реализации нацпроекта «Экология» приняли участие главы регионов, городов и министерств, в том числе свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Владислав Пинаев и представители «Водоканала-НТ».

Евгений Куйвашев отметил, что реализация комплекса мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» должна помочь серьёзно улучшить ситуацию в регионе. Только в 2019 году на их финансирование из федерального и областного бюджетов было направлено более 370 млн рублей. Это, по данным департамента информполитики региона, позволило в числе прочего увеличить показатель обеспечения свердловчан качественной водой с 55,5% до 80%. Николай Цуканов в ответ на это указал на занижение показателей по числу населения, которое требуется обеспечить чистой водой.

«Мы говорим об индикативных показателях, которые сами себе ставим. Выполняем их, а жизнь не улучшается. А всё потому, что показатели изначально были занижены. Нам нужно реально изменить жизнь людей, — цитирует полпреда Znak.com. — Изношенность сетей — больше 70%. В Свердловской и Курганской областях — это более 90%. В Челябинской и Свердловской областях соцопрос показал, что люди недовольны питьевой водой».

Даже после строительства двух новых станций водоподготовки в Нижнем Тагиле и реабилитации Черноисточинского пруда качество питьевого водоснабжения в городе не удастся привести к идеальному состоянию до тех пор, пока не будет произведена замена большинства существующих сетей.

Напомним, документация по реабилитации Черноисточинского пруда — источника питьевой воды для жителей Вагонки, Гальянки и пригорода — после внесения в неё изменений уже получила положительное заключение экспертизы. Сейчас проект передан специалистам Минприроды Свердловской области и направлен для защиты в Росводресурсы. После его одобрения Нижний Тагил, наконец, сможет официально претендовать на получение федерального финансирования для проведения экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Минприроды пообещало избавить жителей Нижнего Тагила от гниющих водорослей в питьевом водоёме к 2022 году. В ведомстве рассказали, что в 2021 и 2022 годах на оздоровление пруда потратят 400 млн рублей. При этом только на строительство станции «Южной», по словам участников экологического совещания, необходимо порядка 7 млрд рублей. Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова с этой суммой не согласилась и назвала её завышенной.

Довлатова также отметила, что главными загрязнителями воды сегодня являются энергетические предприятия и сельские хозяйства, а не коммунальщики. Она напомнила, что ранее в России уже пытались реализовать партийный проект «Чистая вода», но тогда он «потерпел полное фиаско» из-за непродуманной схемы финансирования: ожидалось, что крупные вложения поступят от бизнеса. Новый проект имеет иные, совершенно прозрачные ориентиры, его курирует Роспотребнадзор и ответственные министерства.

Продолжая тему реализации нацпроекта, Куйвашев напомнил, что в Нижнем Тагиле был разработан комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Соглашение о его реализации подписали крупнейшие предприятия города, в том числе ЕВРАЗ НТМК, Высокогорский ГОК и УВЗ. В прошлом году местные компании направили на мероприятия в рамках комплексного плана и проекта «Чистый воздух» более 320 млн рублей. К концу 2020 года будет установлена автоматическая станция контроля за загрязнением воздуха в «промышленном сердце» Урала.

«Выбран и согласован земельный участок для размещения станции. Установка станции будет в декабре этого года», — пояснил губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, с 2014 по 2018 год в Свердловской области на 16% сократились выбросы в атмосферу, а также сброс загрязнённых сточных вод, уменьшился объём размещения отходов. Несмотря на это, регион по-прежнему входит в число территорий со сложной экологической обстановкой. Николай Цуканов также назвал ситуацию в УрФО неблагоприятной. Валовый объём выбросов превышает 5,2 млн тонн. Кроме того, в округе выявлено 436 свалок, которые нужно рекультивировать. Свыше 27 тысяч гектаров земель необходимо очистить от загрязнений.