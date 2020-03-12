На капремонт гидротехнических сооружений Верхне-Выйского пруда потратят более 160 млн рублей

166 млн рублей необходимо для капитального ремонта комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского пруда в Нижнем Тагиле. Об этом начальник отдела по экологии и природопользованию мэрии Алексей Сергеев рассказал сегодня, 12 марта, на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Он отметил, что специалисты НПП «Проект стройкомплекс» уже завершили работы по разработке необходимой документации для выполнения строительно-монтажных работ. Проект прошёл госэкспертизу, его стоимость составила почти 6,5 млн рублей.

Документация по реабилитации Черноисточинского пруда — источника питьевой воды для жителей Вагонки, Гальянки и пригорода — после внесения в неё изменений также получила положительное заключение экспертизы. Из сметы требовали исключить покупку трубопроводов и дизельных электростанций на общую сумму 67 млн рублей. Тагильская администрация в свою очередь должна была предоставить гарантийное письмо, в котором она обязуется принять изъятые донные отложения для дальнейшей утилизации. Сейчас проект передан специалистам Минприроды Свердловской области и направлен для защиты в Росводресурсы. После его одобрения Нижний Тагила, наконец, сможет официально претендовать на получение федерального финансирования для проведения экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Ранее Минприроды пообещало избавить жителей Нижнего Тагила от гниющих водорослей в питьевом водоёме к 2022 году. В ведомстве рассказали, что в 2021 и 2022 годах на оздоровление пруда потратят 400 млн рублей.

В последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду уже 10 лет активно развиваются синезелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. В регионе сейчас реализуются мероприятия, внесённые в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. На их оздоровление за три последних года потрачено более 82 млн рублей. В ближайшее время будет окончательно выбрана технология очистки воды из Черноисточинского пруда для использования на будущей станции подготовки «Южная».