Минприроды пообещало избавить жителей Нижнего Тагила от гниющих водорослей в питьевом Черноисточинском пруду к 2022 году

Черноисточинский пруд, который питает водой жителей Нижнего Тагила и пригорода, окончательно избавят от синезелёных водорослей к 2022 году. Об этом АН «Между строк» рассказал министр природных ресурсов и экологии в Свердловской области Алексей Кузнецов. Он отметил, что в 2021 и 2022 годах на оздоровление водоёма потратят 400 млн рублей. Эти средства уже заложены в федеральном бюджете. Общий объём финансирования реабилитации Черноисточинского пруда составит 516,6 млн рублей.

«Мы будем использовать механический способ очистки пруда, — напомнил Кузнецов. — Уберём илы. Если начнём работать в этом и в том году, то уже со следующего за ними года цветения прекратятся. Может, мы ещё биологические какие-то способы будем применять дополнительно. Там два участка заиливания, один — Ушковская канава, другой — где идёт водозабор. Протока воды нет, вот заиливание и происходит. Ремонт гидротехнического сооружения поможет его увеличить».

В этом году федеральные власти смогут выделить на реабилитацию Черноисточинского пруда лишь 9,3 млн рублей, хотя необходимая проектная документация, по словам Кузнецова, уже готова и получила положительное заключение госэкспертизы. Деньги выделят весной, при первой корректировке бюджета, сформированного на 2020 год. Их направят на заключение контракта с компанией-подрядчиком.

«Мы в этом году откроем финансирование, чтобы провести торги и начать какие-то работы. Сумма 400 млн рублей для всех очень сладкая. Появится множество заявителей (это же аукцион), обжалования в ФАСе, в суде. Мы эту историю прогоним к августу-сентябрю и закончим уже с определённым подрядчиком и перечнем работ. Начнём в 2020 году, закончим в 2024 году», — рассказал министр.

В январе Росводресурсы высказали несколько замечаний по планируемому экологическому мероприятию. Из сметы потребовали исключить покупку трубопроводов и дизельных электростанций на общую сумму 67 млн рублей. Тагильская администрация в свою очередь должна предоставить гарантийное письмо, в котором она обязуется принять изъятые донные отложения для дальнейшей утилизации. После редактирования все документы будут вновь представлены в Росводресурсах.

В последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду уже 10 лет активно развиваются синезелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Тагильские активисты объявляли сбор средств на покупку ультразвукового оборудования для очистки Черноисточинского пруда от синезелёных водорослей. Однако местные экологические эксперты сообщили, что ультразвук окончательно уничтожит всё живое в водоёме. После этого депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин назвал активистов шарлатанами-недоучками.

В регионе сегодня реализуются мероприятия, внесённые в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. На их оздоровление за три последних года потрачено более 82 млн рублей. На эти деньги в числе прочего отремонтированы ограждающая дамба и гидротехническое сооружение, сделан проект для строительства ливневых очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых вод посёлка Черноисточинск. К весне мэрия Нижнего Тагила определится с технологией, которая будет применяться для очистки и использования воды из Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов. После утверждения технологии администрация снова попробует разыграть конкурс на строительство двух станций водоподготовки.

Напомним, «Водоканал-НТ» не использует шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле с 15 ноября 2018 года. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Одновременно идёт очистка шламонакопителя в Черноисточинске. В 2018 году «Водоканал-НТ» вывез оттуда 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё более 6 тысяч тонн. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью освободят от осадков, а его территорию рекультивируют.