Мэрия Нижнего Тагила определится с технологией по очистке воды Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов к 1 марта

Тагильские чиновники определятся с технологией, которая будет применяться для очистки и использования воды из Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов, к началу весны. Об этом было объявлено сегодня, 24 января, на еженедельном аппаратном совещании в мэрии. После утверждения технологии администрация снова попробует разыграть конкурс на строительство двух станций водоподготовки.

«У меня предложение такое — за февраль полностью провести отбор и в конце февраля размещаться, иначе не успеем. Распоряжением утвердим рабочую группу, состав экспертов, представителей министерства и прочее. По поводу Череповца: необходимо либо оттуда их пригласить сюда, либо самим съездить. Нужно техническое задание подготовить, согласовать его со всеми, чтобы уже в апреле выйти на заключение контракта», — отметил мэр Владислав Пинаев.

Напомним, в конце 2019 года глава города предложил своим подчинённым съездить в Череповец перед созданием проектно-сметной документации на строительство установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. Проект необходим, чтобы заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Чиновники должны ознакомиться с технологией, применяемой в Череповце, которому в своё время тоже пришлось столкнуться с проблемой сине-зелёных водорослей, чтобы понять, насколько целесообразно применять её в Нижнем Тагиле.

В последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня на реабилитацию водоёма необходимо более полумиллиарда рублей. Депутаты и чиновники разных уровней власти уже почти 5 лет обсуждают планы по спасению пруда, но серьёзных положительных результатов их разговоры пока не принесли.