Осуждённый за коррупцию экс-начальник ИК-12 Нижнего Тагила Игорь Панкратов вновь пытается выйти на свободу 

Тагилстроевский районный суд удовлетворил ходатайство об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, бывшего начальника тагильской ИК-12 Игоря Панкратова. Об этом указано в карточке суда. При этом уточняется, что прокуратура обжаловала решение в Свердловском областном суде. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, Панкратов просил перевести его в колонию-поселение. Рассмотрение назначено на 30 июля.

Отметим, что в середине апреля 2024 года тот же суд отказал в ходатайстве Панкратову об условно-досрочном освобождении. Тогда основанием для отказа послужило неполное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Напомним, 15 мая 2023 года Ленинский районный суд города вынес приговор Панкратову за мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) и растрату в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Его лишили звания и приговорили к тюремному заключению. К тому моменту это было уже второе судебное разбирательство в преступлениях Панкратова, который, по версии следствия, похитил металлолом колонии на сумму свыше 1,6 млн рублей. Двумя годами ранее, в апреле 2021 года, суд уже отправлял Панкратова в тюрьму на 5 лет, однако тогда экс-начальнику ИК-12 удалось обжаловать приговор. Как пояснили АН «Между строк» в Свердловском облсуде, апелляционным определением от 12 ноября 2021 года приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении Панкратова и его подельника, начальника металлоприёмки Клементьева, был отменён, а дело возвращено прокурору Свердловской области «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Отметим, по приговору суда 2021 года Клементьев, в отличие от Панкратова, был оправдан, однако и эта часть приговора в связи с обжалованием была отменена. Мера пресечения в отношении Игоря Панкратова при этом была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Примечательно, что незадолго до вынесения приговора в 2021 году Панкратов написал рапорт, по которому был уволен со службы ГУФСИН по выслуге лет, о чём АН «Между строк» рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В конце июля 2022 года Панкратов подал иск к АН «Между строк» после публикации от 7 июля 2022 года, посвящённой коллеге Панкратова — начальнику оперотдела той же ИК-12 Сергею Витюку, который был приговорён к трём годам колонии условно за получение взятки от заключённого. В бэкграунде новости, отсылающей читателя к публикации от 28 апреля 2021 года, был упомянут приговор Панкратову как бывшему начальнику колонии.

Полковник в отставке решил, что упоминание старой публикации порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он через суд потребовал у издания выпустить опровержение и выплатить ему 50 тысяч рублей за нанесённый моральный вред. В суде интересы экс-начальника колонии представлял адвокат. На повторное заседание, которое прошло 22 ноября 2022 года в здании Ленинского суда Нижнего Тагила, представители истца не явились. Несмотря на доводы защиты, суд удовлетворил иск Панкратова частично, оценив нанесённый ему моральный вред в 5 тысяч рублей.

В декабре 2022 года уголовное дело в отношении Панкратова и Клементьева вновь поступило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Повторное судопроизводство по уголовному делу в отношении подсудимых длилось 4 месяца, за которые было проведено 10 заседаний, рассмотрено 20 томов уголовного дела, опрошены свидетели. В итоге Панкратов был признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорён к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда. Помимо заключения в колонии, суд обязал Панкратова возместить нанесённый ИК-12 материальный ущерб (чуть более 1,5 млн рублей). Приговор также предусматривал ответственность для Клементьева, который на этот раз был признан виновным и приговорён к одному году лишения свободы условно.

В августе 2023 года Панкратов и Клементьев попытались обжаловать приговор и подали в Свердловский областной суд апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.