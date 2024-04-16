Осуждённый за коррупцию экс-начальник ИК-12 Нижнего Тагила Игорь Панкратов рвётся на свободу

Осуждённый в мае прошлого года бывший начальник тагильской ИК-12 Игорь Панкратов подал ходатайство об УДО после 11 месяцев тюрьмы. Соответствующая информация появилась на сайте Тагилстроевского суда Нижнего Тагила.

Напомним, 15 мая 2023 года Ленинский районный суд города вынес приговор Панкратову за мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) и растрату в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Его лишили звания и приговорили к тюремному заключению. К тому моменту это было уже второе судебное разбирательство в преступлениях Панкратова, который, по версии следствия, похитил металлолом колонии на сумму свыше 1,6 млн рублей. Двумя годами ранее, в апреле 2021 года, суд уже отправлял Панкратова в тюрьму на 5 лет, однако тогда экс-начальнику ИК-12 удалось обжаловать приговор. Как пояснили АН «Между строк» в Свердловском облсуде, апелляционным определением от 12 ноября 2021 года приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении Панкратова и его подельника, начальника металлоприёмки Клементьева, был отменён, а дело возвращено прокурору Свердловской области «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Отметим, по приговору суда 2021 года Клементьев, в отличие от Панкратова, был оправдан, однако и эта часть приговора в связи с обжалованием была отменена. Мера пресечения в отношении Игоря Панкратова при этом была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Примечательно, что незадолго до вынесения приговора в 2021 году Панкратов написал рапорт, по которому был уволен со службы ГУФСИН по выслуге лет, о чём АН «Между строк» рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В конце июля 2022 года Панкратов подал иск к АН «Между строк» после публикации от 7 июля 2022 года, посвящённой коллеге Панкратова — начальнику оперотдела той же ИК-12 Сергею Витюку, который был приговорён к трём годам колонии условно за получение взятки от заключённого. В бэкграунде новости, отсылающей читателя к публикации от 28 апреля 2021 года, был упомянут приговор Панкратову как бывшему начальнику колонии.

Полковник в отставке решил, что упоминание старой публикации порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он через суд потребовал у издания выпустить опровержение и выплатить ему 50 тысяч рублей за нанесённый моральный вред. В суде интересы экс-начальника колонии представлял адвокат. На повторное заседание, которое прошло 22 ноября 2022 года в здании Ленинского суда Нижнего Тагила, представители истца не явились. Несмотря на доводы защиты, суд удовлетворил иск Панкратова частично, оценив нанесённый ему моральный вред в 5 тысяч рублей.

В декабре 2022 года уголовное дело в отношении Панкратова и Клементьева вновь поступило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Повторное судопроизводство по уголовному делу в отношении подсудимых длилось 4 месяца, за которые было проведено 10 заседаний, рассмотрено 20 томов уголовного дела, опрошены свидетели. В итоге Панкратов был признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорён к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда. Помимо заключения в колонии, суд обязал Панкратова возместить нанесённый ИК-12 материальный ущерб (чуть более 1,5 млн рублей). Приговор также предусматривал ответственность для Клементьева, который на этот раз был признан виновным и приговорён к одному году лишения свободы условно.

В августе 2023 года Панкратов и Клементьев попытались обжаловать приговор и подали в Свердловский областной суд апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.

Теперь, после 11 месяцев, отбытых в колонии, Панкратов пытается выйти на свободу. Материалы дела поступили в Тагилстроевский суд Нижнего Тагила ещё 20 марта, первое заседание назначено на 18 апреля.

«В колонии он наблюдает за распределителями работ на всей промышленной зоне. Там, где производят мебель, компоненты для вагонов УВЗ и т.д. Старается изо всех сил произвести положительное впечатление на руководство, чтобы получить хорошую характеристику. Сами заключённые этой его ретивостью не очень довольны, поскольку зачастую страдает техника безопасности и работать приходится на износ», — рассказал АН «Между строк» источник, знакомый с ситуацией.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в течение всего срока пребывания в колонии Панкратов работал на производстве, часть доходов от его деятельности шла на погашение задолженности перед ИК-12. Кроме того, в ведомстве отметили, что вопрос об УДО может решиться в пользу осуждённого независимо от того, погасил он долг или нет.

«Исход этого вопроса зависит от решения суда. Бывает, что на свободу выходят люди с задолженностью по несколько десятков миллионов рублей. В этом случае взысканиями уже занимаются судебные приставы», — заключили в пресс-службе ГУФСИН региона.