Открыт новый маршрут электропоездов «Финист» по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура, благодаря этому у тагильчан появятся дополнительные рейсы в областной центр и обратно

Свердловская магистраль открыла регулярные рейсы электропоездов «Финист» по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура. Два новых пригородных поезда будут ходить ежедневно в Нижнюю Туру и обратно.

«Новый маршрут стал результатом планомерной совместной работы регионального правительства со Свердловской железной дорогой. Мы выполняем задачи, поставленные губернатором, по развитию пригородных пассажирских перевозок. Направление на Нижнюю Туру будет обслуживать полностью отечественный состав “Финист“, который производят у нас в регионе. Всю дорогу, четыре часа, люди проведут в достойных условиях. Это комфорт, безопасность, экономия денег и времени для пассажиров», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачёв.

С запуском нового маршрута у жителей Нижней Туры и Лесного появится возможность ездить на комфортных электричках до столицы Урала без пересадок. Ранее пассажирам приходилось выбирать маршрут с пересадками в Нижнем Тагиле, Кушве или на станции Выя. Время в пути (с учётом пересадки) достигало 5-8 часов. Сейчас маршрут можно будет преодолеть за четыре часа.

«Свердловская железная дорога традиционно первой тестирует электропоезда новых серий: раньше это были “Ласточки“, сейчас — “Финисты“. Мы получили уже 26 новейших машин. Маршрутная сеть “Финистов“ постоянно расширяется. Количество граждан, выбирающих для поездок скоростные электрички, тоже постоянно растёт. Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения, “всепогодность“ и оптимальная стоимость проезда. Если в 2015 году, с начала запуска “Ласточек“, они перевозили ежесуточно 1,5 тысячи человек, то сейчас скорые пригородные поезда “Финист“ перевозят ежесуточно более 8,2 тысячи пассажиров», — рассказал начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев.

Поезд № 7087 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Нижняя Тура будет отправляться в 16:50, из Нижнего Тагила — в 19:01, а прибывать в Нижнюю Туру в 20:44. Поезд № 7088 сообщением Нижняя Тура — Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться в 05:20, из Нижнего Тагила в 07:30, прибывать в Екатеринбург в 09:21.

Состав будет останавливаться на станциях Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск, о.п. ВИЗ.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу активно развивать направления пригородного железнодорожного сообщения. Особенно востребованы северные направления. Так, в 2023 году были запущены скоростные электропоезда по маршрутам Екатеринбург — Бокситы, Екатеринбург — Аэропорт Кольцово. В 2024 году организовано курсирование электричек по маршрутам Екатеринбург — Карпинск, Екатеринбург — Верхотурье. Всего на сегодняшний день пригородные поезда в Свердловской области курсируют по 13 направлениям.