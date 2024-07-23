В Нижнем Тагиле автомобиль сбил несовершеннолетнего самокатчика

9-летний мальчик пострадал в результате ДТП, которое произошло вечером 22 июля у дома № 95 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. По данным ГАИ, ребёнок внезапно выкатился под колёса ZAZ Chance, за рулём которого находился 28-летний мужчина. Пострадавший получил травму ноги и был доставлен в Детскую горбольницу, откуда после осмотра медиками был отпущен домой.

«В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу), а также по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ ( мужчина переставил свой автомобиль после ДТП)», — отметили в Госавтоинспекции.

Инспекторы ГАИ напоминают​ водителям, что при движении по дворовой территории пешеходы имеют преимущество. Родители обязаны контролировать досуг своих детей. Юным тагильчанам, не достигшим 14-летнего возраста, запрещено кататься на самокатах, велосипедах, средствах индивидуальной мобильности по проезжей части. Перед переходом проезжей части необходимо остановиться, спешиться, посмотреть по сторонам, убедиться в своей безопасности и только после этого осуществлять переход.