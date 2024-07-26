На берегу Черноисточинского пруда неизвестные спилили лес на несколько миллионов рублей. Делом занялась полиция

Жители посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом сообщили о массовой вырубке деревьев на территории прибрежной зоны Черноисточинского пруда. Ущерб, нанесённый лесному фонду, оценивается в миллионы рублей, пишет ИА «Все новости».

Местные жители предполагают, что кто-то решил организовать частный пляж на особо охраняемой природной территории, а именно на месте заказника «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами». Они обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении закона. Прокурор Григорий Битюков подтвердил, что сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выявили нарушения: неизвестные лица орудовали на особо охраняемой природной территории. В результате на площади 750 кв. метров был содран верхний слой почвы и вырублены деревья. Ущерб лесному фонду составил более 7 млн рублей.

Прокуратура передала материалы проверки в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Нижнего Тагила для возбуждения уголовного дела по статье 262 УК РФ. Сейчас по этому случаю проводится проверка. Злоумышленникам грозит штраф до 200 тысяч рублей. Также информация была отправлена в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для принятия мер по возмещению ущерба и восстановлению окружающей среды. В данный момент уголовное дело ещё не возбуждено.