В Госдуме заявили о снижении скорости загрузки YouTube до 70%

До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Об этом в своём Telegram-канале рассказал депутат Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, отметив, что эта мера коснется только «десктопных» версий, мобильную связь она пока не затронет.

«“Деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — пояснил он.

Он отметил, что для «приведения в чувство» YouTube неслучайно был выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами.

«Деградация Youtube их никак не коснётся, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — сказал депутат.

Александр Хинштейн напомнил, что «Ростелеком» уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. По его словам, это связано не только с действиями властей, но и с наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает. Пользователи также жалуются, что видеохостинг становится всё менее комфортным.

«Вновь подчеркну: все происходящее — является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения. Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнёт соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждёт. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно», — сообщил Александр Хинштейн.