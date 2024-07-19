Тагильский weekend топ-8: погружение в завод, пленэр в парке скульптур, «Матч легенд», воскресный винил и праздничный салют ко Дню металлурга

О том, чем заняться с 19 по 21 июля

Июль — это вам не июнь и даже не август, а июль. Ну а провести эти выходные интересно и с удовольствием вам поможет наша традиционная подборка лучших событий предстоящего уик-энда.

«ЗАВОДнение» (6+)

19 июля с 16:00 до 20:00

на территории эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод»

Большое мероприятие с мастер-классами, воркшопами, настольными играми, лекциями, живой музыкой, детской зоной подготовили сотрудники историко-краеведческого музея. Здесь можно окунуться в индустриальную атмосферу, узнать об истории завода, познакомиться с творчеством мастеров, увидеть работу кузнеца и заводской банно-прачечный комплекс. Подробная информация по телефону: +7 (909) 017-16-63.

Краеведческая прогулка с турклубом «Азимут» (16+)

19 июля в 17:30

встреча у здания бывшего «Тагилбанка»

«Азимут» приглашает всех желающих на увлекательную прогулку по историческим местам Нижнего Тагила. Уточнить информацию можно по телефону 8 (982) 644—55-19 Екатерина.

Архитектурный квартирник (6+)

20 июля с 13:00 до 16:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Все желающие смогут проверить свои знания об архитектуре родного города на квизах, мастер-классах и квестах. Также в этот день в музее состоится просмотр диафильмов.

Концерт Greeb band (18+)

20 июля в 20:00

в баре «Гора»

В этот выходной день отличное настроение для гостей уютного бара будет создавать тагильский Greeb band. Музыканты подарят всем присутствующим настоящий праздник музыки.

«Матч легенд» (0+)

20 июля в 18:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

Экс-футболисты местного «Уральца-ТС» сыграют со звёздами московского «Спартака». Кроме незабываемого зрелища болельщиков ждёт автограф-сессия и фото на память. Вход на игру свободный.

Праздничный салют ко Дню металлурга

20 июля в 22:30

на акватории Тагильского пруда

Пиротехническое шоу пройдёт на акватории Тагильского пруда, но каких-либо концертных площадок в эту субботу не будет.

Пленэр в парке скульптуры «Музеон» (6+)

21 июля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Заняться творчеством никогда не поздно. Под руководством музейного педагога каждый сможет нарисовать всё, что покажется ему интересным из увиденного вокруг.

Воскресные винильщики (18+)

21 июля в 20:00

в баре «Гора»

Воскресные винильщики Сергей Доронин и Антон Мэйдэй порадуют гостей бара звуком с пластинок из своих коллекций.