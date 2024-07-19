Тагильский weekend топ-8: погружение в завод, пленэр в парке скульптур, «Матч легенд», воскресный винил и праздничный салют ко Дню металлурга

О том, чем заняться с 19 по 21 июля
Июль — это вам не июнь и даже не август, а июль. Ну а провести эти выходные интересно и с удовольствием вам поможет наша традиционная подборка лучших событий предстоящего уик-энда.
«ЗАВОДнение» (6+)
19 июля с 16:00 до 20:00
на территории эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод»
Большое мероприятие с мастер-классами, воркшопами, настольными играми, лекциями, живой музыкой, детской зоной подготовили сотрудники историко-краеведческого музея. Здесь можно окунуться в индустриальную атмосферу, узнать об истории завода, познакомиться с творчеством мастеров, увидеть работу кузнеца и заводской банно-прачечный комплекс. Подробная информация по телефону: +7 (909) 017-16-63.
Краеведческая прогулка с турклубом «Азимут» (16+)
19 июля в 17:30
встреча у здания бывшего «Тагилбанка»
«Азимут» приглашает всех желающих на увлекательную прогулку по историческим местам Нижнего Тагила. Уточнить информацию можно по телефону 8 (982) 644—55-19 Екатерина.
Архитектурный квартирник (6+)
20 июля с 13:00 до 16:00
в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»
Все желающие смогут проверить свои знания об архитектуре родного города на квизах, мастер-классах и квестах. Также в этот день в музее состоится просмотр диафильмов.
Концерт Greeb band (18+)
20 июля в 20:00
в баре «Гора»
В этот выходной день отличное настроение для гостей уютного бара будет создавать тагильский Greeb band. Музыканты подарят всем присутствующим настоящий праздник музыки.
«Матч легенд» (0+)
20 июля в 18:00
на стадионе «Уралвагонзавода»
Экс-футболисты местного «Уральца-ТС» сыграют со звёздами московского «Спартака». Кроме незабываемого зрелища болельщиков ждёт автограф-сессия и фото на память. Вход на игру свободный.
Праздничный салют ко Дню металлурга
20 июля в 22:30
на акватории Тагильского пруда
Пиротехническое шоу пройдёт на акватории Тагильского пруда, но каких-либо концертных площадок в эту субботу не будет.
Пленэр в парке скульптуры «Музеон» (6+)
21 июля в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Заняться творчеством никогда не поздно. Под руководством музейного педагога каждый сможет нарисовать всё, что покажется ему интересным из увиденного вокруг.
Воскресные винильщики (18+)
21 июля в 20:00
в баре «Гора»
Воскресные винильщики Сергей Доронин и Антон Мэйдэй порадуют гостей бара звуком с пластинок из своих коллекций.