Мультипликационные студии взыскали с тагильского бизнесмена более 500 тысяч рублей за нарушение авторских прав 

Сразу несколько мультипликационных студий подали в суд на компанию «УралСпецСнаб+» из Нижнего Тагила, занимающуюся производством и поставкой мебели, за нарушение авторских прав. Арбитражный суд Свердловской области решил, что предприятие незаконно использовало образы персонажей на своей мебели, за что теперь должно выплатить пострадавшим сторонам более полумиллиона рублей.

Напомним, правообладатели «Смешариков» в Свердловском областном суде не смогли отсудить у тагильского предпринимателя деньги за использование образов Кроша и Нюши, так как ответчик доказал,что что факт размещения изображений на сайте не подтверждает реального наличия товара с изображениями указанных персонажей. Тогда истцы обратились в Арбитражный суд Свердловской области, который взыскал с ответчика 100 тысяч рублей, а также обязал возместить часть судебных издержек.

Также на предпринимателя подали в суд АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» за нарушение исключительных авторских прав на персонажей: Львёнка и Черепахи из анимационного фильма «Как Львёнок и Черепаха песню пели» (0+), паровозика Ромашково из «Паровозик из Ромашково» (0+), Винни-Пуха, Пятачка, Совы, Ослика Иа из «Винни-Пух и день забот» (0+), Зайца и Волка из «Ну, Погоди!» (0+) (выпуск 15). Удава, Попугая, Мартышки, Слонёнка из «38 попугаев» (0+). Шапокляк, Крокодила Гены и Чебурашки из анимационного фильма «Крокодил Гена» (0+), а также Чипполино из «Чипполино» (0+), а также их товарные знаки. За это с компании взыскали 330 тысяч рублей, а также суд обязал возместить часть судебных издержек.

Заявила на компанию и ООО «Студия анимационного кино «Мельница». Суд удовлетворил взыскать с тагильского предпринимателя 120 тысяч рублей за использование образов Лунтика, Милы, Пчелёнка из анимационного сериала «Лунтик и его друзья» (0+) и Розы, Дружка, Малыша, Лизы из «Барбоскины» (0+) и их товарные знаки. Также бизнесмену нужно возместить часть судебных издержек.

Как сообщает ИА «Накануне.RU», общая сумма, которую теперь предстоит выплатить предпринимателю составляет 550 тысяч рублей, что, по его словам, является непосильной для маленького предприятия суммой. Директор организации Анатолий Коровин пояснил редакции, что персонажи мультфильмов использовались на диванах для детских садов. При этом сама компания в этих случаях не является производителем.

«Производили их наши поставщики, которые и предоставили нам изображения товаров для размещения их на нашем сайте. Разместив на своем сайте весь каталог товаров поставщиков, мы не закупали эти товары себе на склад, а только предлагали его поставить от производителя "под заказ"»,— объясняет бизнесмен.

Он также добавил, что за всё время, пока эти товары находились в продаже на сайте, их никто не приобрёл.

Напомним, Арбитражный суд Свердловской области взыскал с тагильской предпринимательницы в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» компенсацию в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак № 756658, а также 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на персонажа Кота Матроскина в пользу ООО «Союзмультфильм». Ещё ответчицу обязали возместить часть судебных издержек.