«Союзмультфильм» отсудил у тагильской предпринимательницы деньги за незаконное использование образа Кота Матроскина

Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск АО «Киностудии «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к предпринимательнице из Нижнего Тагила Валентине Варшавской. Как следует из материалов дела, она нарушила исключительные права на использование образа знаменитого персонажа мультсериала «Простоквашино» Кота Матроскина и его товарный знак. За это истцы потребовали взыскать с неё 100 тысяч рублей. Ответчик, в свою очередь, просил снизить размер компенсации до 10 тысяч рублей.

Суд решил взыскать с предпринимательницы в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» компенсацию в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак № 756658, а также 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на персонажа Кота Матроскина в пользу ООО «Союзмультфильм». Ещё ответчицу обязали возместить часть судебных издержек.

Получить комментарий от Валентины Варшавской и её юриста не удалось.