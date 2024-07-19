Правообладатели «Смешариков» не смогли отсудить у тагильского предпринимателя деньги за использование образов Кроша и Нюши

Компании «Смешарики» и «Мармелад Медиа» хотели отсудить у тагильского предпринимателя деньги за использование образов Кроша и Нюши из популярного мультфильма. Как сообщается на сайте Ленинского районный суда, правообладатели просили взыскать в пользу каждого истца по 62 680 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, судебные расходы по оплате госпошлины, почтовые расходы, расходы по оплате фиксации нарушения.

«В августе 2022 года на сайте, принадлежащем предпринимателю, обнаружились изображения, очень напоминающие персонажей Кроша и Нюшу из детского мультсериала “Смешарики”. На сайте предлагалось изготовить на заказ диваны с изображениями мультяшек. Владелец сайта не заключал договоров о передаче исключительных авторских прав на использование рисунков с правообладателями — ООО “Смешарики” и ООО “Мармелад Медиа”, компании обратились в Ленинский районный суд», — сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования частично. За нарушение авторских прав предприниматель должен был выплатить истцам по 31 400 рублей компенсации, а также судебные расходы.

Ответчик с решением не согласился и подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Предприниматель указал, что факт размещения изображений на сайте не подтверждает реального наличия товара с изображениями указанных персонажей. Свердловский областной суд с его доводами согласился, решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении требований истцов о компенсации отказал. Оно вступило в законную силу.