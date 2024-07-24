Прокуратура лишила жителя Нижнего Тагила права на хранение охотничьего ружья

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск прокурора на лишение тагильчанина права на приобретение, хранение и ношение оружия по причине медицинских противопоказаний. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Прокуратура установила, что врачом-психиатром при прохождении медицинского обследования тагильчанину поставлен диагноз: лёгкие когнитивные нарушения в связи с сосудистым заболеванием головного мозга.

Согласно данным АИС «Оружие», мужчина является владельцем охотничьего гладкоствольного ружья на основании выданного разрешения. Отмечается, что такое заболевание является противопоказанием к владению оружием

«Владение оружием жителем Нижнего Тагила при наличии вышеуказанного заболевания создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью как самого владельца, так и окружающих, в связи с чем прокурор района обратился в суд с заявлением о лишении гражданина специального права на приобретение, хранение и ношение оружия, а также об аннулировании ранее выданного разрешения», — сообщили в ведомсвте.

Суд удовлетворил исковые требования заявленные прокурором. Судебный акт обращён к немедленному исполнению.