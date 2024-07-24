В Свердловской области муниципалитеты — лидеры по голосованию за объекты благоустройства 2024 года, получат дополнительно 55 млн рублей

В Свердловской области 16 муниципалитетов — лидеров по голосованию за объекты благоустройства 2024 года, получат дополнительно 55 млн рублей за активное вовлечение жителей в голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Такое решение было принято на заседании региональной межведомственной комиссии под председательством министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уделяет большое внимание благоустройству территорий. Особенно это важно для малых населённых пунктов. Условия жизни там должны быть не менее комфортным, чем в крупных городах. И проект “Формирование комфортной городской среды“ как раз позволяет выполнять эту задачу. При организации голосования за объекты благоустройства в этом году мы достигли рекордных показателей: участие в голосовании приняли свыше одного миллиона жителей, было задействовано более 12 тысяч волонтёров. Средний Урал стал одним из самых активных регионов России. Поэтому размер дополнительного поощрения на 10% больше, чем в прошлом году. Муниципальные образования получат средства в начале 2025 года и смогут расходовать их на приоритетные социально значимые цели», — сообщил Николай Смирнов.

Муниципалитеты, которые получат дополнительное финансирование, разделены на группы в зависимости от выделяемой суммы. В первую группу вошли Артёмовский городской округ, Волчанский городской округ, Горноуральский городской округ, городской округ Верхняя Тура, городской округ Красноуфимск, Каменск-Уральский городской округ. Они получат по 5,5 млн рублей.

Во вторую группу включены городской округ Среднеуральск, городской округ Первоуральск, Талицкий городской округ, Асбестовский городской округ, муниципальное образование Алапаевское. Этим муниципальным образованиям будет направлено по 2,75 млн рублей.

В третьей группе: городской округ Верхний Тагил, городской округ Богданович, Берёзовский городской округ, Каменский городской округ и город Нижний Тагил. Объем дополнительного финансирования этим муниципалитетам составит по 1,65 млн рублей.