Внук ветерана ВОВ пытался продать награды своего деда на железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле

Дознаватели линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил возбудили уголовное дело о сбыте государственных наград, в том числе принадлежавших участнику Великой Отечественной войны. В совершении преступления подозревается ранее не судимый 43-летний местный житель – внук фронтовика.

В июле этого года подозреваемый решил продать за 5 тысяч рублей шесть медалей, которые достались ему в память от умершего дедушки, и разместил соответствующее объявление в интернете. Транспортные полицейские заметили подозрительную публикацию и, сыграв роль заинтересовавшегося покупателя, пригласили продавца встретиться на железнодорожном вокзале 11 июля. Когда тагильчанин пришёл в назначенное место, оперативники задокументировали сделку, после чего доставили мужчину в линейный отдел полиции. Награды были изъяты и направлены на историко-культуроведческое исследование.

Эксперты выяснили, что знаки отличия являются государственными наградами. Среди них оказались такие юбилейные медали, как «Шестьдесят лет Вооружённых Сил СССР» в количестве двух экземпляров, «Пятьдесят лет Вооружённых Сил СССР», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также медаль «Ветеран труда». По предварительным данным, одна медаль «Шестьдесят лет Вооружённых Сил СССР» принадлежала супруге фронтовика.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье 324 УК РФ, продолжается. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.