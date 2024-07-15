В Нижнем Тагиле пройдёт поэтический конкурс «Воспевая шедевры»

Нижнетагильский музей изобразительных искусств (НТМИИ) объявил о приёме заявок с 20 июля на поэтический конкурс «Воспевая шедевры». Конкурс приурочен к 80-летию музея.

Он будет проходить в два этапа. С 20 июля по 20 сентября участникам необходимо посетить экспозицию «Русское искусство XVIII-нач. XX века», выбрать произведение (или несколько) о котором потом написать стихотворение и отправить на электронную почту куратору конкурса.

На втором этапе конкурсанты, прошедшие отбор, выступят со своими произведениями на поэтическом вечере, который состоится 28 сентября в 16.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. По итогу лучшие работы будут переведены в аудиозаписи, ссылки на них разместят в виде QR-кодов в зале русского искусства музея на период с 7 октября 2024 года по 30 января 2025 года.

В музее отмечают, что конкурс проводится с целью привлечения внимания к изобразительному искусству, шедеврам коллекции живописи НТМИИ через литературное творчество. Подробнее об условиях конкурса можно узнать в группе музея во «Вконтакте».