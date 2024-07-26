В Нижнем Тагиле уволили начальника МРЭО ГИБДД Андрея Торощина и его заместителя Антона Ветошкина

В Нижнем Тагиле уволили начальника МРЭО ГИБДД Андрея Торощина, подозреваемого во взятке, и его заместителя Антона Ветошкина, проходящего свидетелем. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Автошколы платили РЭО за возможность сдать теорию и практику вождения без экзамена. Несколько десятков эпизодов. Допрошены директора нескольких тагильских автошкол. Были задержаны и доставлены на допрос начальник РЭО Торощин и его зам Ветошкин. Потом заместителя отпустили, он проходит как свидетель. Торощин дал признательные показания и взял всю вину на себя, но не исключено, что собираемые деньги шли выше, эта версия проверяется, — поясняет источник E1.

Отметим, что на официальном сайте тагильской полиции Андрей Торощин до сих пор значится руководителем РЭО.

По информации АН «Между строк», исполняющим обязанности начальника РЭО ГИБДД Нижнего Тагила назначен майор Александр Кутузов.

Напомним, 22 мая в здании РЭО ГИБДД Нижнего Тагила на улице Огнеупорной прошли оперативные мероприятия с участием ФСБ. По данным СМИ, спецслужбы заинтересовались сотрудниками «РусАвтошколы». По информации Ura.ru, в деле о коррупции руководства РЭО ГИБДД Нижнего Тагила фигурирует 70 эпизодов. По словам собеседника редакции, руководителю отдела Андрею Торощину могут вменять взятки на общую сумму до 7 миллионов рублей.

«Следствие считает, что в его деле может быть 70 эпизодов. Якобы за 100 тысяч рублей он выдавал курсантам права без сдачи экзаменов. В общей сумме мог получить до 7 миллионов рублей. Возможно, что эпизодов может быть и больше», — сказал собеседник агентства.