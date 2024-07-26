Тагильский weekend топ-6: диджейские сеты среди советских скульптур, вековой юбилей музея, фестиваль авторской песни, праздник на районе, игры с аниматором и киноклассика

О том, чем заняться с 26 по 28 июля

Если лису скрестить с синицей, то получится — лисица. Ну а провести эти выходные интересно и с удовольствием вам поможет наша традиционная подборка лучших событий предстоящего уик-энда.

Праздник в честь 90-летия Тагилстроевского района (0+)

26 июля с 16:00

на площади Центра культуры и искусств НТМК

В честь 90-летия Тагилстроевского района для жителей будут организованы выступления творческих коллективов, игровые программы для детей, ростовые куклы, аквагрим, а также много призов и подарков. Гость юбилея района лауреат «Золотого граммофона» и «‎Песни года»‎ Ян Марти.

Краеведческий фестиваль (6+)

27 июля с 13:00 до 17:00

в парке и музее «Демидовская дача»

Ровно 100 лет назад, в 1924 году был возрожден Историко-краеведческий музей Нижнего Тагила, который был закрыт ещё до революции. Посетители отправятся в увлекательное путешествие в прошлое, посетив 10 станций фестиваля. Вас ждут мастер-классы, викторины, лекции и мультфильмы.

38-ой городской фестиваль авторской песни имени Сергея Минина (0+)

27 июля с 11:00 до 22:00

в Городском дворце молодёжи

Тагильчан ожидают традиционная конкурсные и концертные программы, мастер-классы, спортивные соревнования, а также долгожданные встречи с любимыми песнями.

Выступление диджеев (6+)

27 июля в 15:00

в Парке скульптуры советского периода

Выпускники школы диджеев Антона Мэйдэя сыграют сеты среди скульптур советского периода. Вход свободный.

Игры с аниматором для детей (0+)

27, 28 июля с 16:00 до 18:00

в ТРЦ DEPO

Каждые выходные аниматоры проводят бесплатные детские праздники в торгово-развлекательном центре. Участие бесплатное.

Кинопоказ психологической драмы «‎Слуга» (16+)

28 июля в 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc, в кинолектории «‎Кинокультура»‎

Психологическая драма «‎Слуга» (16+) (1963) Джозефа Лоузи по сценарию знаменитого британского драматурга Гарольда Пинтера. Сюжет рассказывает о недавно осиротевшем аристократе, который нанимает в слуги человека с безупречными рекомендациями, но вскоре выясняется, что тот ведёт нечестную игру и имеет некий коварный план. Перед просмотром кинокритик Кирилл Ваганцев расскажет о фильме. Вход свободный.