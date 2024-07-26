Тагильский weekend топ-6: диджейские сеты среди советских скульптур, вековой юбилей музея, фестиваль авторской песни, праздник на районе, игры с аниматором и киноклассика

О том, чем заняться с 26 по 28 июля
Если лису скрестить с синицей, то получится — лисица. Ну а провести эти выходные интересно и с удовольствием вам поможет наша традиционная подборка лучших событий предстоящего уик-энда.
Праздник в честь 90-летия Тагилстроевского района (0+)
26 июля с 16:00
на площади Центра культуры и искусств НТМК
В честь 90-летия Тагилстроевского района для жителей будут организованы выступления творческих коллективов, игровые программы для детей, ростовые куклы, аквагрим, а также много призов и подарков. Гость юбилея района лауреат «Золотого граммофона» и «Песни года» Ян Марти.
Краеведческий фестиваль (6+)
27 июля с 13:00 до 17:00
в парке и музее «Демидовская дача»
Ровно 100 лет назад, в 1924 году был возрожден Историко-краеведческий музей Нижнего Тагила, который был закрыт ещё до революции. Посетители отправятся в увлекательное путешествие в прошлое, посетив 10 станций фестиваля. Вас ждут мастер-классы, викторины, лекции и мультфильмы.
38-ой городской фестиваль авторской песни имени Сергея Минина (0+)
27 июля с 11:00 до 22:00
в Городском дворце молодёжи
Тагильчан ожидают традиционная конкурсные и концертные программы, мастер-классы, спортивные соревнования, а также долгожданные встречи с любимыми песнями.
Выступление диджеев (6+)
27 июля в 15:00
в Парке скульптуры советского периода
Выпускники школы диджеев Антона Мэйдэя сыграют сеты среди скульптур советского периода. Вход свободный.
Игры с аниматором для детей (0+)
27, 28 июля с 16:00 до 18:00
в ТРЦ DEPO
Каждые выходные аниматоры проводят бесплатные детские праздники в торгово-развлекательном центре. Участие бесплатное.
Кинопоказ психологической драмы «Слуга» (16+)
28 июля в 16:00
в креативном кластере SAMORO.doc, в кинолектории «Кинокультура»
Психологическая драма «Слуга» (16+) (1963) Джозефа Лоузи по сценарию знаменитого британского драматурга Гарольда Пинтера. Сюжет рассказывает о недавно осиротевшем аристократе, который нанимает в слуги человека с безупречными рекомендациями, но вскоре выясняется, что тот ведёт нечестную игру и имеет некий коварный план. Перед просмотром кинокритик Кирилл Ваганцев расскажет о фильме. Вход свободный.