7-летний мальчик попал в реанимацию после падения из окна в детском лагере «Звёздный» под Нижним Тагилом

В детском оздоровительном комплексе «Звёздный» в Нижнем Тагиле произошёл несчастный случай. 7-летний ребёнок выпал из окна второго этажа и попал в реанимацию. Происшествие случилось 25 июля. Мальчика госпитализировали в реанимацию на Кузнецкого, 10, где врачи стабилизировали его состояние.

Родственники пострадавшего мальчика рассказали подробности случившегося в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил». Они обвиняют руководство лагеря в недостаточной безопасности и отсутствии защитных замков на окнах.

«Наш сын сейчас в реанимации. Первый раз в жизни поехал в лагерь и в последний, больше не поедем! У него очень серьёзные травмы после вчерашнего падения. Из того, что знаем, ему в стационаре зашили щёку, подбородок, он получил сотрясение, черепно-мозговую травму, и ещё толком непонятно что с ним. Сегодня узнали, что у ребёнка ещё и зубы сломаны... в рот сильно не смогли мы ему даже заглянуть, швы! Но видно, что сбоку, жевательные сломаны. Врачи снимки сделали, но нам пока толком ничего не говорят, прогнозов не дают, вроде как, говорят, что переломов нет. Надеемся, что все будет хорошо», — сообщили родители мальчика.

В комментариях сообщества тагильчане сочувствуют семье пострадавшего и призывают к ответственности тех, кто отвечает за безопасность детей в лагере.

«Как сообщают в управлении образования Нижнего Тагила, инцидент в лагере “Звёздный” произошёл 25 июля во время “тихого часа”. Воспитатель находился в коридоре, осуществлял поочерёдный осмотр комнат. Мальчик сел на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего выдавил её и выпал из окна. Пластиковое окно установили несколько лет назад, когда замки на окна не предусматривались. Его открыли, потому что в комнате было душно. Бригаду скорой помощи вызвали в лагерь сразу. Ребёнка оперативно доставили в больницу. По факту этого несчастного случая в управлении начали проверку. По её результатам примут необходимые меры. Уже обследовали все корпуса, с оконных блоков сняли ручки. Администрация города, управление образования и коллектив “Звёздного” искренне желает ребёнку скорейшего выздоровления», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

«В настоящее время в подразделении по делам несовершеннолетних по данному факту проводится проверка, выясняются всё обстоятельства случившегося и тяжесть причинённого вреда здоровью ребёнка. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».