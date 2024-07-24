В Нижней Салде грузовик «Урал» насмерть сбил пенсионерку

Смертельное ДТП произошло накануне днём в Нижней Салде на улице Фрунзе. По версии ГАИ, 34-летний водитель грузовика «Урал» не справился с управлением и съехал с дороги, где сбил 67-летнюю женщину, которая стояла у зебры на пешеходном переходе. Пенсионерка скончалась на месте ЧП до приезда скорой помощи. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ, за повреждение светофорного объекта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает издание «Городской вестник».