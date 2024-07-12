Тагильский weekend топ-7: живой фанк, экстремальный дрифт, розы на пленэре, опыт автостопа от мега-эксперта, секрет «хрустального лака» и финал «Евро-2024» в культовом баре

О том, чем заняться с 12 по 14 июля

Скоро середина лета, самое время для отпуска. А пока он не наступил, можно устроить себе праздник прямо сейчас. В эти выходные вас ждут яркие события, которые помогут интересно провести время. Подробнее о том, чем заняться в предстоящий уик-энд вы можете узнать из нашей традиционной подборки

Концерт фанк-группы Funk Power из Екатеринбурга (18+)

12 июля в 20:00

в баре «Гора»

Бар приглашает всех тагильчан послушать живой концерт фанк-группы Funk Power из Екатеринбурга. Музыканты играют модерновый и корневой фанк, от Джеймса Брауна до Jamiroquai и Soul Motivators. Эти талантливые ребята уже выступали на таких площадках, как: Ural Music Night 2023, ЛЕТО НА ЗАВОДЕ, URAL RUIN FEST, InTouch Cocktail Bar, Rudolph's Bar, Спящая Собака (крафт-бар) и многие другие. Их музыка — это сочетание энергии и глубины, которое не оставит вас равнодушными. Приходите за незабываемыми впечатлениями от настоящего фанка.

Театрализованное мероприятие «Важная тайна» (6+)

13 июля в 14:30

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых» приглашает стать участником уникального события, которое позволит вам окунуться в прошлое и узнать больше о легендарных тагильских подносах. Гости переместятся в дом-фабрику художника Худоярова и помогут его дочери сохранить родовой секрет приготовления знаменитого «хрустального» лака от злого иноземца. Приходите и не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения! Предварительная запись.

Исторический экопоход «Экодвиж: 4 сезона» (12+)

13 июля в 11:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

В эту субботу музей вместе с тагильчанами отправиться в поход до бывшей станции Кедун-Быково — месту, откуда уходила в рейс по узкоколейке легендарная «Кукушка». Гостей мероприятия ждёт экскурсия, фильм о знаменитом поезде и чаепитие. Не упустите возможность узнать больше об истории родного края и провести время на свежем воздухе! Предварительная запись.

Встреча с российским путешественником Антоном Кротовым «Автостопом по всему миру» (12+)

13 июля в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Хотите отправиться в незабываемое путешествие, но не знаете, как это сделать? Мечтаете познакомиться с культурой разных стран и народов, но боитесь языкового барьера? Тогда эта встреча для вас! Культурный центр «Дом Окуджавы» приглашает всех желающих на встречу с известным путешественником и писателем Антоном Кротовым. Он настоящий профессионал в области путешествий. Посетив все регионы России и более 140 стран мира, он написал 67 книг и основал московский клуб «Академия вольных путешествий». На встрече опытный турист поделится секретами успешных путешествий и ответит на ваши вопросы. Предварительная запись.

Пленэр в парке «Рисуем розы» (12+)

14 июля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В это воскресение у жителей города появится отличная возможность отдохнуть, насладиться красотой природы и создать собственный шедевр. Вдохновляйтесь и дайте волю своему творческому началу.

II Чемпионат Урала по дрифту Drift Wars championship 2024 (0+)

14 июля в 12:00

в гостинично-спортивном комплексе «Аист»

Это событие обещает стать незабываемым для всех любителей скорости и адреналина. В Нижнем Тагиле на одной площадке соберутся лучшие пилоты Урала, чтобы продемонстрировать своё мастерство и показать, на что способны их автомобили. В программе: скоростная конфигурация трассы, близкий парный дрифт от профессиональных пилотов, зрелищное бернаут-шоу и парад участников, развлекательное представление, выставка уникальных автомобилей, дрифт-такси и розыгрыши призов.

Финал Чемпионата Европы по футболу (18+)

14 июля

в баре «Гора»

Бар «Гора» приглашает любителей футбола посмотреть решающий матч «Евро-2024» на большом экране. Бронь столов.