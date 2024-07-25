Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил из резервного фонда почти 7 млн рублей на приобретение фотоловушек для борьбы с поджигателями лесов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил из резервного фонда правительства региона почти семь млн рублей на приобретение 140 комплексов автоматической фотовидеофиксации для борьбы с поджигателями лесов.

Фотоловушки будут установлены в местах, где есть опасность возгорания лесов, прежде всего, речь идёт об окраинах населённых пунктов, традиционных местах охоты и рыбалки. Ещё 235 тысяч рублей предусмотрено для подключения фотоловушек к сетям связи.

Комплексы фотовидеофиксации будут оснащены датчиками движения и работать в широком диапазоне температур. Регистрируемая информация будет поступать в профильные отделы муниципалитетов. Расширении сети комплексов автоматической фотовидеофиксации позволит привлекать к ответственности виновных в возгорании лесов.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности, если эти действие причинили значительный ущерб, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательных работ до 480 часов, либо исправительных работ до двух лет, либо принудительных работ до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога, то наказанием станет штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

В текущем году в Свердловской области с начала пожароопасного сезона зафиксировано рекордно низкое число лесных пожаров. Главным фактором стабилизации обстановки стали профилактические мероприятия, организованные по инициативе губернатора Евгения Куйвашева на территории региона.