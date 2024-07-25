А вы знали? Самой старой в Нижнем Тагиле является улица Верескова на Гальянке, своё название она меняла четыре раза

Улица на старой Гальянке, носящая ныне имя Героя Советского Союза Виктора Верескова, является самой старой в Нижнем Тагиле. Первые жители на ней появились ещё в 1697 году, три избы построили здесь выходцы из деревни Фотеево. К моменту начала освоения богатств горы Высокой Никитой Демидовым в 1720 году, на улице стояло уже семь домов, и она носила неофициальное название Фотеевка или Фотеевская. За всё время своего существования она меняла название четыре раза.

В конце XVIII века Демидовы начали активно покупать крепостных крестьян для своих уральских заводов в Черниговской, Тульской и Симбирской губерниях. Переселенцев из Симбирской губернии расселили на Фотеевке и улицу переименовали в Симбирскую. Мужское население улицы работало на металлургическом заводе или на руднике, а женщины занимались хозяйством. С этим именем улица просуществовала до прихода на Урал советской власти. И в первую же кампанию «пролетарских» переименований улица Симбирская была переименована в улицу Революции.

Здесь, на улице Революции, 24 сентября 1924 года родился Виктор Александрович Вересков. Он окончил 7 классов школы № 11 (ныне Православная гимназия) и пошёл работать на Высокогорский механический завод, чтобы помогать семье материально. В октябре 1942 года его призвали в армию и направили в танковую школу. В июле 1943-го Виктор Вересков попал в действующую армию и занял место стрелка-радиста в экипаже танка 332-го танкового батальона 52-й гвардейской танковой бригады. В начале ноября того же года танк Виктора Верескова в ходе рейда в районе Киева уничтожил колонну гитлеровцев. Ещё через три дня в ходе разведки боем у города Фастов командир танка был тяжело ранен и Виктор, приняв командование на себя, вступил в бой с немецко-фашистскими захватчиками. В ходе боя экипаж танка уничтожил 3 танка, 1 самоходку, 4 орудия, 2 миномёта, 8 автомашин и до роты вражеских солдат. За этот подвиг тагильчанин был удостоен звания Героя Советского Союза. Но получить высокую награду Виктор не смог, в первых числах января 1944-го он был тяжело ранен и 5 января скончался.

27 апреля 1965 года решением Нижнетагильского горисполкома за № 151 улица Революции была переименована в улицу Верескова. А 13 ноября того же года имя Героя было присвоено школе № 11, в которой Виктор учился.