Супруги Евгений и Юлия Табакман из Нижнего Тагила удостоены медали ордена «Родительская слава»

Супруги Евгений и Юлия Табакман из Нижнего Тагила, воспитывающие пятерых детей, удостоены медали ордена «Родительская слава». Вместе с ними ещё две уральские многодетные семьи были отмечены государственными наградами. Орден и медали ордена «Родительская слава» вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Здесь собрались добрые, мудрые и любящие люди. Люди, которые заботятся о продолжении своего рода, о будущем родного края и нашей страны. Искренне рад вручить сегодня вам столь весомые и заслуженные государственные награды — орден и медали ордена “Родительская слава“. Вы показываете всем нам пример того, какой должна быть настоящая семья — большой, дружной, построенной на взаимном уважении, взаимопонимании, любви и поддержке», — сказал глава региона.

Евгений Куйвашев отметил, что правительство региона, муниципальные власти и общественные организации Свердловской области включены в работу по повышению качества жизни семей с детьми. Особенно актуально это в объявленный президентом России Владимиром Путиным Год семьи, а также в рамках нового нацпроекта «Семья».

Орден «Родительская слава» из рук губернатора получили Виталий и Анастасия Грищеня. В семье растут 13 детей. Указом президента РФ супруги награждены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Евгений Куйвашев также вручил медаль ордена «Родительская слава» Александру и Татьяне Басмановых.

Количество многодетных семей в Свердловской области возросло до 70 тысяч. В регионе продолжается работа по совершенствованию комплекса мер поддержки семей с детьми. Среди этих мер — выплата ежемесячной денежной премии в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей, предоставление в собственность бесплатных земельных участков или компенсации за них, выдача областного материнского капитала. В 2023 году Свердловская область присоединилась к пилотному проекту по созданию семейных многофункциональных центров.