В Нижнем Тагиле Илья Авербух расскажет предпринимателям о том, как талант превратить в бизнес

В Нижнем Тагиле 31 июля в 11 часов в отеле «Демидов плаза» состоится форум «Вызовы и тренды современного бизнеса» (16+). На мероприятие приглашаются самозанятые, начинающие и действующие предприниматели, а также все, кто только задумывается о начале своего дела. Хедлайнером форума станет Илья Авербух — призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий. Он расскажет о том, как талант превратить в профессию и не бояться экспериментировать. Также в числе спикеров форума опытные предприниматели, которые поделятся с начинающими коллегами личными историями бизнеса.

Они расскажут, как увидеть новые возможности для старта и роста бизнеса, как уберечь себя от крупных ошибок на старте, как открыть бизнес с учетом новых реалий, как сделать свой талант бизнесом, как работать с информацией на старте бизнеса и приручить искусственный интеллект.

В рамках экспертных блоков речь пойдёт о том, как бизнес чувствует тренды и принимает вызовы, где взять деньги для бизнеса, о преимуществах участия в тендерах для обеспечения государственных и муниципальных нужд и многом другом.

Организатор — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участие в форуме бесплатное, требуется регистрация, число мест ограничено https://forum-start.sofp.ru/tagil