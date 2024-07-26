Fashion-бренды уральских дизайнеров смогут попасть в известные универмаги России и мира

Дизайнеры и fashion-бренды Свердловской области покажут свои коллекции байерам модных универмагов России и зарубежных стран. Встреча с представителями мультибрендовых торговых площадок UF Trade состоится 19 августа 2024 года в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна». Это мероприятие — первое событие деловой программы Международной недели моды UF Lab, которая пройдёт в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 23 августа 2024 года.

«Международная неделя моды — хорошая возможность познакомить дизайнеров и бренды с представителями российских и зарубежных торговых площадок. Мы организуем UF Trade, чтобы помочь действующим уральским брендам одежды выйти на новые для себя рынки. Во встрече примут участие компании, у которых уже есть разработанные коллекции и возможность серийного производства для реализации в крупных пространствах. UF Trade поможет им перейти на следующий бизнес-уровень», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В мероприятии примут участие представители крупных магазинов из разных городов России и байеры и иностранные байеры. В расширении ассортимента заинтересованы, в частности, универмаги: Tsvetnoy Central Market (Москва), Avenue Vip (Казань), Residence (Мурманск) и другие.

В программе — презентация действующих дизайнеров перед байерами в виде короткой питч-сессии. Каждому участнику будет дано время, чтобы рассказать о своём бренде, его особенностях, материалах и продажах. Кроме того, представители торговых пространств смогут познакомиться с изделиями уральских производителей, оценить качество, пошив и фактуру. Одежда будет представлена в специально оборудованном зале. Участники смогут задать друг другу интересующие вопросы и обменяться контактами.

Международная неделя моды UF Lab — один из ключевых компонентов проекта U’FASHION, направленного на развитие и масштабирование дизайнеров Свердловской области, продвижение отечественных брендов, формирование имиджа Екатеринбурга как одной из модных столиц. События недели моды пройдут с 19 по 23 августа. Модные показы примут знаковые уральские площадки: Ельцин Центр и креативный кластер «Домна» в Екатеринбурге, а также Музейный комплекс в Верхней Пышме. Мероприятия дополнит насыщенная деловая программа.

Идея проекта принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторы — Министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»). Генеральный партнёр — Сбер. Официальный партнёр — ГУДСР. Партнёры HoReCa — Hyatt Regency Ekaterinburg, USTA Group.

Поддержка самозанятых и предпринимателей индустрии моды отвечает задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».