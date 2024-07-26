Арестован бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков арестован по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО «Бутырка», сообщает ЦОС ФСБ.

«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия», — заявил официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Булгаков занимал должность заместителя министра обороны МО с 2008 года по 24 сентября 2022 года. На этой должности курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. С сентября 2022 года служит в Управлении генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации. В 2016 году ему было присвоено звание Герой России.