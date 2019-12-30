В Нижнем Тагиле будет создана система мониторинга качества воздуха в рамках национального проекта «Экология». Соответствующее постановление опубликовали сегодня на сайте правительства РФ.

В задачи информационной системы входят расчёт и оценка риска для здоровья человека, включая определение перечня приоритетных загрязняющих веществ. Кроме того, все жители смогут наблюдать за уровнем загрязнения воздуха. Внедрение системы планируется провести с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

«Это необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников», — говорится в документе.

Помимо Нижнего Тагила, систему внедрят в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Нижний Тагил попал в новые майские указы президента РФ Владимира Путина в 2018 году с требованием снизить в городе выбросы на 20% до 2024 года. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области. Так, в начале декабря 2019 года общественный совет при Минприроды РФ посетил ЕВРАЗ НТМК и проверил его на экологичность и техническое перевооружение, отметив, что уровень загрязнения упал в 4,5 раза по сравнению с советским периодом.