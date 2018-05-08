Нижний Тагил попал в новые «майские указы» Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года, пишет «Дождь». Текст указа опубликован на сайте Кремля.

В числе прочего в документе глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых президент включил Нижний Тагил.

«Правительству при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду», - отмечается в указе.

Напомним, ещё 1 марта в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин привёл Нижний Тагил в качестве примера города с неблагополучной экологией.

«Трудно говорить о развитии системы здравоохранения, когда кто-то живёт в вечном смоге, кто-то переживает выпадение чёрного снега, а где-то нет воды, которая соответствовала бы нормам. С 2021 года все предприятия с высокой долей риска для окружающей среды должны перейти на экологические стандарты. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов уже больше не будет», — заявил Путин.

В новом майском указе перечисляются цели, достижение которых правительство должно обеспечить на период до 2024 года для «прорывного научного-технологического и социального-экономического» развития России, увеличения численности населения, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания граждан, «также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Путин поручил правительству добиться повышения продолжительности жизни россиян к 2024 году до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет, снизить в два раза уровень бедности в стране, ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей. Кроме того, Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, а темпы экономического роста должны быть выше мировых «при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%».

К 2024 году правительству также поручено ликвидировать все несанкционированные свалки в городах, выявленные на 1 января 2018 года. Правительство также должно обеспечить достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 миллиардов долларов в год.