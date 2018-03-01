Путин назвал Нижний Тагил примером города с плохой экологией

Президент России Владимир Путин привёл Нижний Тагил в качестве примера города с неблагополучной экологией. Название муниципалитета появилось на экране выставочного комплекса Манеж, в котором глава государства выступает в данный момент с посланием к Федеральному собранию.

«Трудно говорить о развитии системы здравоохранения, когда кто-то живёт в вечном смоге, кто-то переживает выпадение чёрного снега, а где-то нет воды, которая соответствовала бы нормам. С 2021 года все предприятия с высокой долей риска для окружающей среды должны перейти на экологические стандарты. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов уже больше не будет», — заявил Путин.

Также в числе негативных примеров на инфографике президента оказались Челябинск, Череповец и Красноярск.

На тему экологии глава государства переключился после того, как предложил создать национальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. При этом он отметил, что практически у каждого в стране есть знакомый или родственник, который «столкнулся с этим страшным заболеванием».