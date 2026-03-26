В Свердловской области все частные клиники отказались от проведения абортов

Процедура искусственного прерывания беременности исключена из перечня услуг, предоставляемых частными клиниками Свердловской области, пишет URA.RU со ссылкой источник, близкий к региональному минздраву.

«На сегодняшний день все частные клиники приняли решение отказаться от лицензий на проведение абортов. Причём это произошло даже несмотря на то, что в некоторых клиниках были все условия, предписанные федеральным законодательством, и, по идее, они могли спокойно проводить аборты», — рассказал собеседник агентства.

Ранее, Екатеринбургский медицинский центр «Шанс» первым из частных клиник Свердловской области отказался от проведения процедуры искусственного прерывания беременности.