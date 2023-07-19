В Свердловской области в два раза сократилось количество пострадавших от клещей по сравнению с прошлым годом

В Свердловской области свыше 21 тысячи человек пострадали от укусов клещей с начала этого сезона, что в 2 раза меньше показателей аналогичного периода 2022 года и в 1,36 раза ниже среднего многолетнего уровня. Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, в медорганизации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 125 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» — 362 пациента.

В лабораториях исследовано почти 19 тысяч особей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 1,1% проб. В 43,1% проб выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 2,8% — моноцитарного эрлихиоза, в 0,93% — гранулоцитарного анаплазмоза.

«Своевременно проведённый анализ поможет быстро определиться с тактикой экстренной профилактики клещевых инфекций: при обнаружении в клеще вируса клещевого энцефалита врач примет решение о введении иммуноглобулина, а при выявлении бактериальных инфекций — о проведении антибиотикопрофилактики», — отметили в ведомстве.

Чтобы правильно сдать клеща на исследование, нужно: приобрести специальный контейнер для анализов в аптеке, поместить туда насекомое на ватный диск, предварительно смоченный водой, и плотно закрыть крышку. В тот же день необходимо привезти контейнер в пункт приёма клещей. Если оперативно приехать не получается, то нужно поместить контейнер с клещом в холодильник (на дверцу). Хранить кровопийцу можно в течение трёх суток в холодильнике при температуре +4 °С. Повреждённые и сухие клещи на исследование не принимаются. Сдать насекомое на проверку можно в пункты приёма клещей в учреждениях Роспотребнадзора.