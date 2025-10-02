В Свердловской области учителям дадут бесплатных юристов для защиты чести и достоинства в суде

В Свердловской области комиссия по защите прав учителей будет предоставлять педагогам профессиональных юристов. Речь идёт о тех случаях, когда в отношении учителя были угрозы, оскорбления или высказывания, ставящие под сомнение уровень его компетентности. Основанием для разбирательств станет личное обращение педагога.

«Если дело будет доходить до суда, мы будем предлагать профессиональную помощь. В школах нет юридических служб, а зарплата учителя такая, что хороший адвокат, который выстроит линию защиты, может быть просто не по карману. Поэтому наша задача — привлечь профессиональных юристов», — рассказала и. о. министра образования региона Светлана Тренихина в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Она отметила также, что защищать педагогов приходится не только от учеников, но и от их родителей.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в регионе будет создана комиссия, которая займётся вопросами защиты прав учителей.