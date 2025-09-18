В Свердловской области создадут комиссию по защите прав учителей

В Свердловской области будет создана комиссия, которая займётся вопросами защиты прав педагогов. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Комиссия поможет учителям чувствовать поддержку и уверенность в своих правах. Каждый педагог сможет обратиться за помощью в случае нарушения профессиональной этики или несправедливого отношения», — написал Паслер в своём Telegram-канале.

Возглавят комиссию и. о. министра образования Свердловской области Светлана Тренихина и председатель регионального отделения профессионального союза работников народного образования и науки Татьяна Трошкина.

«Педагоги — это сила, на которой держится общество. А мы сделаем всё, чтобы их труд уважали и оценивали по достоинству», — подчеркнул губернатор.