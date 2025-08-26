В Свердловской области резко вырос интерес к деревенскому отдыху

В Свердловской области этим летом резко вырос интерес к избингу — отдыху в отдалённых от мегаполисов местах с размещением в деревенских домах, глэмпингах и экоотелях. Согласно данным исследования «Мегафона» и сервиса «Островок», трафик на сайты с таким предложением вырос на 71% по сравнению с июнем-августом 2024 года.

Наибольший интерес к деревенскому отдыху проявляют свердловчане в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 43% пользователей ресурсов. Далее следуют туристы 45-54 лет (25%) и 25-34 лет (19%). Меньше всего таким досугом увлекаются поколение до 25 лет и люди более старшего возраста, доля которых в сумме составила 13%.

Отдых в деревенском стиле чаще всего выбирают женщины — их доля составляет 61% от всех интересующихся таким форматом путешествий, а на мужчин приходится 39% данных.

Также с начала 2025 года заметно увеличился спрос на путешествия по малым городам России с богатым историко-культурным наследием. Например, число бронирований в Рыбинске выросло более чем на треть относительно прошлого года, в Переславле-Залесском и Ростове Великом — на 15%, в Пскове и Кисловодске — на 10%, в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде — на 7%, а в Сергиевом Посаде — на 5%.