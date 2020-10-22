В Свердловской области поликлиники отказываются делать пациентам с потерей обоняния бесплатные тесты на коронавирус. Почему они имеют на это право?

В Нижнем Тагиле, Серове и других городах Свердловской области поликлиники отказываются выписывать пациентам с температурой и потерей обоняния направления на бесплатные тесты на коронавирус. Вместо этого больным предлагают обратиться в частную поликлинику. Об этом АН «Между строк» рассказали сразу несколько пациентов. На самом деле терапевты имеют полное право отказать в анализе на COVID-19. Почему? Читайте в материале АН «Между строк».

Жители Нижнего Тагила и Серова всё чаще сталкиваются с отказами в бесплатном тестировании на коронавирус в поликлиниках.

«У меня была температура 37,4, пропало обоняние и раскалывалась голова. Но, несмотря на это, терапевт не стал отправлять меня на тестирование на коронавирус, – рассказала агентству жительница Серова. – Он сказал, что есть специальный приказ Минздрава, и он действует в соответствии с теми положениями, которые там указаны. Якобы в нём даже беременных нет. Я по работе общаюсь с большим количеством людей. Даже если симптомы ОРВИ пропадут, всё равно могу быть заразной, если у меня ковид. А в частной, чтобы сдать анализ, нужно заплатить больше тысячи рублей. Для меня это серьёзная сумма».

Похожую историю редакции АН «Между строк» рассказала жительница Нижнего Тагила.

«Мне отказали в тесте на коронавирус в поликлинике, несмотря на потерю обоняния и другие признаки ОРВИ. Сказали, что обоняние может пропасть по многим другим причинам. Я работаю в магазине, поэтому на всякий случай сходила в частную клинику. Оказалось, что у меня коронавирус», – поделилась с агентством тагильчанка.

Врачи ссылаются на приказ областного Минздрава № 1472. Журналисты АН «Между строк» изучили его. В нём чётко указано, каким уральцам обязаны делать полимеразную цепную реакцию (ПЦР) – диагностику на COVID-19, а каким нет. В приоритете две группы.

К первой относятся:

- жители региона с наличием симптомов инфекционного заболевания, прибывшие из-за границы;

- люди, контактировавшие с больными COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

- пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- медработники, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности и при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Во вторую группу входят:

- люди 65 +, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ;

- сотрудники медорганизаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G);

- направляемые на госпитализацию (лабораторные исследования проводятся за 7 дней до планируемой госпитализации).

В случае отсутствия материалов, необходимых для выявления новой коронавирусной инфекции, медучреждения должны незамедлительно организовать их закуп и поставку.

«Приказ действующий. Основан на рекомендациях Роспотребнадзора. Пропажа обоняния может быть следствием целого ряда заболеваний. Только врач может оценить состояние здоровья пациента комплексно и назначить необходимые исследования и лечение», – сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Отметим, сейчас уральцы жалуются также на невозможность пройти компьютерную томографию даже при подтверждённом коронавирусе. Многим отказывают из-за того, что оборудования для КТ и врачей не хватает, пишет Е1. В Минздраве при этом отмечают, что томография может выявить изменения лёгких у пациентов с бессимптомной и лёгкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация. Но результаты исследования в этих случаях не повлияют на тактику лечения и прогноз заболевания. Течение болезни считается лёгким, если температура ниже 38 градусов, есть кашель, слабость и боли в горле, но нет, например, одышки.