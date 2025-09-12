В Свердловской области начались досрочные выборы губернатора

12 сентября в 8:00 в Свердловской области открылись 2467 избирательных участков. В регионе стартовали досрочные выборы губернатора, а также выборы депутатов в несколько муниципальных дум.

Голосование продлится три дня, с 12 по 14 сентября. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00.

За ходом голосования следит Центр общественного наблюдения, а также работают более 3 тысяч общественных наблюдателей. На пост губернатора Свердловской области претендуют пять человек: Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев (Новые люди), Андрей Кузнецов (Справедливая Россия — За правду) и Денис Паслер (Единая Россия).