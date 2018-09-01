В Сочи пассажирский самолёт при посадке скатился в реку и загорелся. Проводивший эвакуацию людей сотрудник аэропорта умер от сердечного приступа

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair, который прилетел ночью 1 сентября из Внуково в Сочи, при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, скатился в русло реки и загорелся. Перед возгоранием левого двигателя у него разрушились стойки шасси и крыло, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В результате случившегося изначально были госпитализированы четыре человека, впоследствии число пострадавших возросло до 18. У них диагностировано отравление угарным газом и травмы грудной клетки. Всего на борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа.

«Была проведена эвакуация. К месту направили все службы экстренного реагирования. К тушению пожара было привлечено пять единиц техники, пожар ликвидировали», — добавили в ведомстве.

В Сочи, при посадке загорелся Боинг 737, летевший из Москвы. Самолёт выкатился за пределы ВПП и врезался в ограждение. Возможно, пожар начался из-за молнии, попавшей в двигатель. pic.twitter.com/4sm6MX9xkp — Breaking Mash (@BreakingMash) 1 сентября 2018 г.

По информации «Интерфакса», при оказании помощи пострадавшим умер руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, прибывшего на место аварии, Бегиян помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта. Издание пишет, что у Бегияна были проблемы с сердцем, он умер по дороге в больницу. Руководство аэропорта пообещало оказать его семье необходимую помощь.

Известно, что во время приземления Boeing 737 в Сочи шёл сильный ливень. По словам источника «Интерфакса», экипажу удалось посадить самолёт лишь со второй попытки, но в условиях скользкого покрытия и плохой видимости его не удалось «удержать».

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию аварии. Расследование проведёт и авиакомпания Utair. Ространснадзор проведёт внеплановую проверку Utair, аэропорта Сочи и работы его диспетчерских служб, пишет «Медуза».