В Шанхае фургон врезался в толпу пешеходов

В центре Шанхая в Китае фургон врезался в толпу пешеходов, госпитализированы 18 человек, со ссылкой на местные издания пишет Associated Press.

Инцидент произошёл перед кофейней Starbucks в районе Хуанпу около 9:00 по местному времени (4:00 мск). По неизвестной причине автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. По некоторым данным, внутри фургона находились газовые баллоны, которые воспламенились после ДТП. На кадрах с места происшествия видно, что фургон загорелся после ДТП.

今天上午9:15左右 上海南京西路、黄陂北路的人民公园门口 发生了疑似自杀式袭击事件 一辆外地牌照的面包车 故意撞向人群 现场导致多人重伤 不排除有人已经死亡 该辆车上 装有多个液化气瓶 pic.twitter.com/V2CNnuUAJg — wenshixiu (@wenshixiu) 2 февраля 2018 г.

Breaking: At least 18 injured after vehicle rams into pedestrians in Shanghai, China. Gas canisters were found in the van. pic.twitter.com/tHBPyHdvl9 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 2 февраля 2018 г.

По данным газеты The New York Times, трое пострадавших получили серьёзные ранения. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в августе прошлого года на пешеходной улице Рамбла в испанской Барселоне фургон наехал на многочисленную толпу. Управлявшие автомобилем мужчины после столкновения вышли из автомобиля и скрылись, полиции удалось их задержать.