В Шанхае фургон врезался в толпу пешеходов

В центре Шанхая в Китае фургон врезался в толпу пешеходов, госпитализированы 18 человек, со ссылкой на местные издания пишет Associated Press.

Инцидент произошёл перед кофейней Starbucks в районе Хуанпу около 9:00 по местному времени (4:00 мск). По неизвестной причине автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. По некоторым данным, внутри фургона находились газовые баллоны, которые воспламенились после ДТП. На кадрах с места происшествия видно, что фургон загорелся после ДТП.

Breaking: At least 18 injured after vehicle rams into pedestrians in Shanghai, China. Gas canisters were found in the van. pic.twitter.com/tHBPyHdvl9

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 2 февраля 2018 г.