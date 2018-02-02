В Шанхае фургон врезался в толпу пешеходов

02.02.2018 10:11
В Шанхае фургон врезался в толпу пешеходов

В центре Шанхая в Китае фургон врезался в толпу пешеходов, госпитализированы 18 человек, со ссылкой на местные издания пишет Associated Press.

Инцидент произошёл перед кофейней Starbucks в районе Хуанпу около 9:00 по местному времени (4:00 мск). По неизвестной причине автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. По некоторым данным, внутри фургона находились газовые баллоны, которые воспламенились после ДТП. На кадрах с места происшествия видно, что фургон загорелся после ДТП.

По данным газеты The New York Times, трое пострадавших получили серьёзные ранения. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в августе прошлого года на пешеходной улице Рамбла в испанской Барселоне фургон наехал на многочисленную толпу. Управлявшие автомобилем мужчины после столкновения вышли из автомобиля и скрылись, полиции удалось их задержать.

Фото: 
Global Look Press
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