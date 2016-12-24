В селе Покровском под Нижним Тагилом обнаружено обгоревшее тело пенсионерки
В субботу, 24 декабря, в частном доме по улице Уральской в селе Покровском без признаков жизни была обнаружена 80-летняя женщина. Как уточнил АН «Между строк» руководитель Следственного отдела по Пригородному району Вадим Белкин, тело женщины нашёл её сын, который ежедневно навещал мать, помогая по хозяйству. По версии следствия, женщина неаккуратно воспользовалась спичками, в результате чего воспламенилась верхняя одежда. Предварительная причина смерти – обширные ожоги. Криминальной составляющей следователи не выявили. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.
Агентство новостей «Между строк»