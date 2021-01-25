В Санкт-Петербурге женщину, которую пнул в живот полицейский, выписали из больницы

Вечером 24 января в Санкт-Петербурге выписали из больницы 54-летнюю Маргариту Юдину, которую на прошедшей в субботу несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального пнул в живот сотрудник полиции, со ссылкой на пресс-службу комитета здравоохранения города пишет Znak.com.

Известно, что женщину из больницы до дома довезли сотрудники полиции. Она рассказала корреспондентам портала 78.ru, что до сих пор неважно себя чувствует: у неё болит голова, всё время тошнит, она не может ничего есть.

Напомним, видеозапись инцидента опубликовала «Фонтанка»: на кадрах видно, что силовики ведут под руки задержанного молодого человека, им навстречу выходит женщина, которую один из мужчин сильно пинает в живот, отчего та падает на спину.

Врачам женщина сообщила, что просто проходила мимо и решила узнать, почему так жёстко задерживают мальчика.

«Была в шоке, когда увидела, что какого-то парня тащат, я вышла, сказала: "Что вы делаете? Отпустите его!" И просто видела, что нога летит. Было такое чувство, что у меня мозг вытекает. Потом отключилась. Не помню, сколько лежала. Как сквозь сон помню, как меня несли до больницы. Там меня привели в чувство, поставили капельницу», — отметила Маргарита Юдина.

Директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский сообщал изданию «Подъём», что женщина «чувствует себя великолепно».

«У неё лёгкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал», — заявлял он.

В то же время Baza писала, что состояние Маргариты Юдиной за ночь ухудшилось, её перевели в реанимацию, она не в сознании. Мануковский после этого заявил, что его слова переврали и про «великолепное состояние» он не говорил. К вечеру 24 января снова появилась информация, что женщину готовят к выписке.

Также вчера к Юдиной в палату пришёл полицейский, который её пнул: он принёс цветы и попросил прощения, женщина извинения приняла.