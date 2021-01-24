МВД проверит сообщения о силовике, пнувшем в живот жительницу Санкт-Петербурга

МВД начало проверку нападения на 54-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Маргариту Юдину, которую сотрудник правоохранительных органов пнул ногой живот во время акции в поддержку Алексея Навального. По данным телеграм-канала Baza, сейчас пострадавшая находится в бессознательном состоянии.

Вечером 23 января в Сети появилось видео, на котором петербурженка подошла к силовикам на площади Восстания спросить, зачем они задержали одного из демонстрантов. В ответ один из них пнул её ногой в живот, от силы удара Юдина упала на спину. Позже женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левого предплечья и синяками.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу, результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, 23 января по всей стране прошли уличные шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. «Прогулки» состоялись также в Екатеринбурге, где правоохранительные органы задержали 14 человек, и в Нижнем Тагиле, куда пришли порядка 500 человек.

По данным «ОВД-Инфо» на 24 января, во время уличных гуляний по всей стране было задержано более 3 тысяч человек, среди них более 50 — журналисты. Такое большое количество задержанных в последний раз фиксировалось в июне 2017 года. Тогда на акции протеста, организованной также Фондом борьбы с коррупцией (сегодня включён в список иноагентов) под руководством Алексея Навального, задержали 1769 человек.

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